Aydın'da dehşet görüntüler! 'Çöpleri evimin önüne atıyorsun!' bahanesiyle komşusunu darp etti!İzmir Dikili de oldu Haşema ile giremezsin dediler!Aşk Mantık İntikam 10. bölüm full, tek parça izle | Fox TV Aşk Mantık İntikam 10. bölüm canlı izleGelinim Mutfakta 27 Ağustos 2021 Cuma puan durumu | 27 Ağustos Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?Aşı olmayan aynı aileden 3 kişi, koronavirüsten hayatını kaybetti!Oasis dizisiyle ekrana dönecek olan Hazal Kaya'nın partneri belli oldu! Güzel oyuncuya bakın kim eşlik edecek!caretta carettalar ölüm tuzağına takıldı!Atilla Özdür kimdir? Nereli, kaç yaşında? Atilla Özdür öldü mü, neden öldü?Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'tan tepki çeken paylaşım!Can Yücel İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığına atandı!
İstanbul32 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. İBB'ye başvuran şoförlerden 5 bin'i görev için engelledin

İBB'ye başvuran şoförlerden 5 bin'i görev için engelledin

Eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala servis şoförleri için yapılan uyuşturucu testinde 5 bin 315 adayın testi pozitif sonuçlandığı öğrenildi.

İBB'ye başvuran şoförlerden 5 bin'i görev için engelledin

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), aralarında servis şoförlerinin de bulunduğu 141 bin şoför adayına uyuşturucu bağımlılık testi yapıldığını ve 5 bin 315 adayın testinin pozitif çıktığını açıkladı.

UKOME Ağustos ayı toplantısında konuşan İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Barış Yıldırım İstanbul'da; "7 bin 60 okul, 2 milyon 819 bin 443 öğrenci, 198 bin 165 de öğretmen bulunduğu bilgisi paylaşarak, 18 bin okul servis aracının 6 Eylül'de trafiğe çıkacak" dedi.  Servislerle taşınacak öğrenci sayısının ise 324 bin olduğu belirtildi.

İBB'nin Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi almak için başvuran kişilere alkol ve uyarıcı madde testi yapıldığını açıklayan Yıldırım,“Bu kapsamda bugüne kadar 141 bin 350 şoför adayına test yapıldı. Test yapılan bu kişilerden 5 bin 315'i testi maalesef pozitif çıktı.” dedi.

Bu kişilerin şoförlük yapmalarının engellendiği kaydedildi.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT