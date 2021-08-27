İBB'ye başvuran şoförlerden 5 bin'i görev için engelledin

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), aralarında servis şoförlerinin de bulunduğu 141 bin şoför adayına uyuşturucu bağımlılık testi yapıldığını ve 5 bin 315 adayın testinin pozitif çıktığını açıkladı.

UKOME Ağustos ayı toplantısında konuşan İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Barış Yıldırım İstanbul'da; "7 bin 60 okul, 2 milyon 819 bin 443 öğrenci, 198 bin 165 de öğretmen bulunduğu bilgisi paylaşarak, 18 bin okul servis aracının 6 Eylül'de trafiğe çıkacak" dedi. Servislerle taşınacak öğrenci sayısının ise 324 bin olduğu belirtildi.

İBB'nin Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi almak için başvuran kişilere alkol ve uyarıcı madde testi yapıldığını açıklayan Yıldırım,“Bu kapsamda bugüne kadar 141 bin 350 şoför adayına test yapıldı. Test yapılan bu kişilerden 5 bin 315'i testi maalesef pozitif çıktı.” dedi.

Bu kişilerin şoförlük yapmalarının engellendiği kaydedildi.