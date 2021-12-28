İBB'ye özel teftiş başlatıldı! Ekrem İmamoğlu görevden alınır, yerine kayyum atanır mı?

Hizmet üretmekten çok algı oyunlarıyla belediyecilik yapan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alınan personeller hakkında İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında İBB, belediyeye bağlı kuruşları ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personellerden 455'inin PKK/KCK, 80'inin DHKP-C, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayetler ve elde edilen tespitler üzerine konunun soruşturulması için özel teftiş başlatıldığı duyuruldu.

ÖZEL TEFTİŞ KAPSAMINDA

Açıklamanın devamında, "Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesinde DİAYDER referansıyla PKK terör örgütü irtibatlı/iltisaklı kişilerin yerleştirildiğine yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan tespitler sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamedeki iddia ve tespitler de bahse konu özel teftişin kapsamındadır." ifadelerine yer verildi.

İMAMOĞLU'NUN YERİNE KAYYUM ATANIR MI?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bu konu hakkında açıklama yapmasının ardından " Soruşturmanın sonucunda İmamoğlu görevden alınır mı, yerine kayyum atanır mı?" sorusu akıllara geldi. Hürriyet'teki köşe yazısında bu duruma değinen Abdulkadir Selvi şu ifadeleri kullandı:

" İçişleri Bakanı Soylu, 'Bizim kimsenin belediyesiyle işimiz yok. Bizim terörle mücadeleyle işimiz var' diyerek çerçeveyi çizdi. Ankara’da yaptığım temaslarda bu operasyonun hedefinin Ekrem İmamoğlu’nu görevden almak ya da yerine kayyum atamak gibi bir hedef olduğuna dair bir sonuca ulaşmadım. Şimdiye kadar kamudan binlerce FETÖ’cü ve PKK’lı ihraç edildi. Şimdi o bakanlıklar terörle irtibatlı mı oldu?

Zaten bu tür bir operasyon ters teper. İmamoğlu hakkında bir mağduriyet algısı oluşturur. Onu doğal olarak cumhurbaşkanı adaylığına taşır. Zaten öyle bir hedef yok. O nedenle İmamoğlu’nun terör operasyonundan bir mağduriyet oluşturup cumhurbaşkanlığına sıçrama çabalarını görüyorum. Ama buradan cumhurbaşkanlığı postu çıkmaz. Tekrar altını çizmek isterim. Bu soruşturma sonucunda İmamoğlu’nu görevden almak ya da yerine kayyum atanması gibi bir düşünce yok."

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