İBB'ye yeni genel sekreter

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreterlik görevini yürüten Yavuz Erkut emekli oldu.Emekli olan Erkut'un yerine, yıllarca Ziraat Bankası'nın genel müdürlüğünü yapan Can Akın Çağlar getirildi.

Gelişmeyi İBB sözcüsü Murat Ongun Twitter hesabından duyurdu.İBB Sözcüsü Murat Ongun “İBB Genel Sekreterimiz Yavuz Erkut 7 Temmuz itibariyle emekli olmuştur. Hizmetleri için Sayın Erkut’a teşekkür ederiz ve aynı yolda beraber yürümeye devam edeceğimizi duyururuz. Yeni Genel Sekreterimiz Can Akın Çağlar olmuştur. Sayın Çağlar’a da yeni görevinde başarılar dileriz” mesajını paylaştı.

İBB’nin yeni genel sekreteri olan Çağlar da Twitter hesabından yeni göreviyle ilgili açıklama yaptı. Çağlar paylaştığı mesajda: “Merhaba, İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu önderliğinde güzel ve kadim İstanbul’umuza en güzel hizmetleri yapmak adına yola çıktık. Her şeyin çok güzel olacağı inancıyla” ifadelerini kullandı.

İBB Genel Sekreterimiz @YavuzErkt 7 Temmuz itibariyle emekli olmuştur. Hizmetleri için Sayın Erkut’a teşekkür ederiz ve aynı yolda beraber yürümeye devam edeceğimizi duyururuz. Yeni Genel Sekreterimiz @CanAkinCaglar olmuştur. Sayın Çağlar’a da yeni görevinde başarılar dileriz. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) July 7, 2020

Merhaba, @istanbulbld Başkanı Sayın @ekrem_imamoglu önderliğinde güzel ve kadim İstanbul’umuza en güzel hizmetleri yapmak adına yola çıktık. Her şeyin çok güzel olacağı inancıyla. — Can Akın Çağlar (@CanAkinCaglar) July 7, 2020

Can Akın Çağlar kimdir?