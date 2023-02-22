İbeh Johnson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbeh Johnson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbeh Johnson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İbeh Johnson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İbeh Johnson {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İbeh Johnson Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Plateau United FC futbol takımında oynamaktadır. Plateau United FC takımına 1 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. İbeh Johnson'nin Plateau United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İbeh Johnson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İbeh Johnson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2016 yılında Plateau United
İbeh Johnson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İbeh Johnson şuan Plateau United FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.
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