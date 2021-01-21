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İbo Show 10. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show bu hafta konukları kim?

İbo Show 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Ekranlarının bir numaralı eğlenceli programı İbo Show'da bu hafta Karadeniz rüzgarı esiyor. Peki İbo Show bu hafta kim var? Bu hafta konukları kim? İbo Show 10. bölüm tanıtım fragmanı haberimizde...

İbo Show 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Her hafta birbirinden eğlenceli konukları ile izleyenlere müzik şöleni yaşatan İbo Show'da bu hafta hem Karadeniz rüzgarı esecek hem de sürpriz bir konuk evlerinize misafir olacak. Peki İbo Show bu hafta kim var? Bu hafta konukları kim? İbo Show 10. bölüm tanıtım fragmanı haberimizde...

İbo Show 10. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show bu hafta konukları kim?

İBO SHOW BU HAFTA KONUKLARI KİM?

23 Ocak Cumartesi günü seyirci karşısına çıkacak İbo Show'un bu haftaki konukları; Ebru Yaşar, Resul Dindar, Selçuk Balcı ve ünlü oyuncu Çetin Altay olacak.

İBO SHOW 10. BÖLÜM FRAGMANI

Star, yeni sezonda milyonların özlediği ‘İbo Show’u, 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana getiriyor. Yıllar süren hasret sona eriyor ve ‘İbo Show’, çok özel bölümlerle seyirci karşısına çıkıyor. 

İbo Show 10. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show bu hafta konukları kim?

İBRAHİM TATLISES VE MEHMET ALİ ERBİL KARŞI KARŞIYA!

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle 235 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra taburcu olan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, İbrahim Tatlıses ile bir araya geldi. İki ünlü ismin sohbeti programa damga vuracak.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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