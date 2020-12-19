İbo Show 6. bölüm canlı izle | İbo Show son bölüm Star TV izle

İbo Show 6. bölüm canlı izle | 9 yıl aradan sonra yeniden ekranlara dönen İbo Show pandemi döneminde izleyenlere keyif dolu bir akşam sunuyor. Yayımlandığı ilk günden beri reyting rekorları kıran ve 9 yıllık aranın ardından izleyicisine dönen İbo Show, 6 bölümünde Zara, Oktay Kaynarca, Oya Başar ve Yılmaz Vural'ı ağırlıyor. İşte İbo Show son bölüm canlı izle linki haberimizde...

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19 ARALIK İBO SHOW KONUKLARI KİMLER?

İbo Show'un bu akşamki 6. bölümünün konukları Zara, Oktay Kaynarca, Oya Başar ve Yılmaz Vural oldu.

İBRAHİM TATLISES KİMDİR?

İbrahim Tatlıses 1 Ocak 1952 yılında Şanlıurfa'da dünyaya geldi. Asıl adı İbrahim Tatlı'dır. Türk şarkıcı, besteci, yapımcı, oyuncu, televizyon programcısı, iş adamıdır. İbrahim Tatlıses, müzik kariyerinin dışında, gıda, inşaat ve arama kurtarma sektörlerine de çeşitli yatırımlar yapmıştır. Örneğin, bunlardan, "Tatlıses Çiğköfte" hâlâ devam etmektedir. Ayağında Kundura türküsü ile ünlenen Tatlıses, günümüze kadar otuzdan fazla albüm çıkardı, birçok filmde oyuncu ve yönetmen olarak görev aldı ve 19 yıl süren İbo Show'da sunuculuk yapmıştır.

Tatlıses, Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ile Orta Doğu'da da tanınmaktadır.

Müzik, televizyon ve sinemanın yanında İbrahim Tatlıses'in gıda, turizm, inşaat, iletişim (TV kanalı, radyo istasyonu),ulaşım gibi birçok alanda yatırımı bulunmaktadır. 14 Mart 2011 tarihinde program çıkışı uğradığı silahlı saldırıdan ağır yaralı olarak kurtuldu.