İbo Show 7. bölüm fragmanı yayınlandı! bu hafta kim var? İbo Show bu hafta konukları kim?

İbo Show 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Her hafta Cumartesi günleri seyirciyi ekranları başına kilitleyen İbo Show bu hafta da muhteşem konuklarıyla bomba gibi geliyor. 9 senenin ardından ekranlara dönen İbrahim Tatlıses'in sunumuyla İbo Show'da bu hafta neler olacak? İbo Show'un bu hafta konukları kim? Detaylar haberimizde...

İBO SHOW 7. BÖLÜM TANITIM FRAGMANI

İBO SHOW 7. BÖLÜM KONUKLARI

İbo Show'un bu haftaki konukları Saba Tümer, Coşkun Sabah, Linet ve Okan Bayülgen olacak.

İBRAHİM TATLISES KİMDİR?

İbrahim Tatlıses, Türk şarkıcı, besteci, yapımcı, oyuncu, televizyon programcısı, iş adamı. İbrahim Tatlıses, müzik kariyerinin dışında, gıda, inşaat ve arama kurtarma sektörlerine de çeşitli yatırımlar yapmıştır. Örneğin, bunlardan, "Tatlıses Çiğköfte" hala devam etmektedir. "Ayağında Kundura" türküsü ile ünlenen Tatlıses, günümüze kadar otuzdan fazla albüm çıkardı, birçok filmde oyuncu ve yönetmen olarak görev aldı ve 19 yıl süren İbo Show'da sunuculuk yapmıştır. Tatlıses, Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ile Orta Doğu'da da tanınmaktadır.