İbo Show bomba gibi bir konuklarla geliyor! İşte 9. bölüm İbo Show konukları

İbo Show 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Star TV ekranlarında yayın hayatına 9 yıl aradan sonra yeniden başlayan İbo Show bu haftaki konuklarıyla çok konuşulacak.

Her hafta birbirinden ünlü isimleri konuk eden İbo Show bu hafta kahkahalar havada uçacak.

İBO SHOW KONUKLARI

İbo Show 9 Ocak Cumartesi akşamı; Cem Yılmaz, Mazhar Alanson, Fuat Güner, Özkan Uğur ve Zafer Algöz unutulmaz bir geceye imza atacak.

İBO SHOW 9. BÖLÜM FRAGMANI