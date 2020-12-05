İbo Show bu akşam var mı? Hangi kanalda? Saat kaçta? 4. bölüm İbo Show

Bu hafta 4. bölümüyle ekranlara gelmesi planlanan İbo Show'un sokağa çıkma yasağı nedeniyle bugün yayımlanmaması ihtimali, izleyicilerin kafasında soru işaretlerine yol açtı. Arama motorlarında İbo Show bu akşam var mı? İbo Show hangi kanalda? Saat kaçta? 4. bölüm İbo Show konularını araştıran İbrahim Tatlıses hayranları için biz de haberimizde bu bilgilere yer verdik. İşte detaylar...

İBO SHOW BU AKŞAM VAR MI? İBO SHOW HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA? 4. BÖLÜM İBO SHOW

9 yıldır ekran karşısına geçmeyerek hayranlarını kendisine hasret bırakan İbrahim Tatlıses, rayting rekorlarıyla sevenlerinin karşısına döndü. Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı İbo Show, 5 Aralık Cumartesi günü (bugün) Star TV'de gösterime sunulacak. Saat 20.00'de başlayan İbo Show'un bu haftaki konukları da yine eğlenceli ve capcanlı bir program olacağı konusunda şüpheye yer bırakmıyor.

İbo Show 4. bölüm konukları kim? İbo Show'da bu hafta kimler olacak? 4. yeni bölüm fragmanı