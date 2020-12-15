İbo Show bu hafta kim var? Bu hafta konukları kim? İbo Show 6. bölüm tanıtım fragmanı

İbo Show bu hafta kim var? Bu hafta konukları kim? ‘İbo Show’ 9 sene sonra tekrardan izleyicisiyle buluşan İbo Show 19 Aralık Cumartesi akşamı 6. bölümüyle ekranlara gelecek. Her bölümünde farklı konuklar ağırlayan Tatlıses'in 6. bölüm konukları da belli oldu. Peki İbo Show bu hafta kim var? Bu hafta konukları kim? İşte İbo Show 6. bölüm tanıtım fragmanı haberimizde...

İBO SHOW 6. BÖLÜM TANITIM FRAGMANI

İBO SHOW BU HAFTA KİMLER VAR? BU HAFTA KONUKLAR KİM?

İbo Show'un 19 Aralık Cumartesi günü yayınlanacak bölümünde birbirinden değerli sanatçılar yer alacak. Bu haftaki konuklar Zara, Oktay Kaynarca ve Oya Başar olacak.

İBO SHOW NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Uzun bir aradan sonra ekranlara dönen İbrahim Tatlıses her cumartesi saat 20.00'da STAR TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. İbo Show yüksek reytingleri ile günün en çok izlenen yapımıdır.