Yayınlandığı her hafta reyting rekorları kıran İbo Show'un yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda yerini alacak. Müziğin eğlencenin bol olduğu programda bu hafta yine birbiriden güzel konuklar, izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Peki İbo Show'un bu hafta konukları kim? İşte İbo Show full izle Star TV 3 Nisan 2021 Cumartesi | İbo Show 20. bölüm canlı izle...

İBO SHOW NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

9 yıllık özlemin ardından ekranlara geri dönen ‘İbo Show’, her hafta cumartesi günleri saat 20.00’de Star’da.

İBO SHOW'UN BU HAFTAKİ KONUKLARI KİM?

Yayınlandığı günden bu yana Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen ‘İbo Show’, bu hafta yayımlanacak olan yeni bölümünde; Işın Karaca, Altay, Defne Samyeli ve Buray'ı konuk edecek.

BURAY KİMDİR?

Buray, 15 Haziran 1984 tarihinde Kıbrıs Lefkoşa’da dünyaya geldi. Tam adı ise Buray Hoşsöz’dür. Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik bölümünden mezun olduktan sonra İngiltere’de University of Glamorgan’da Müzik Prodüksiyonu ve Ses Mühendisliği üzerine yüksek lisansını tamamladı.

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Şarkıcı Buray kimdir?

DEFNE SAMYELİ KİMDİR?

Defne Samyeli, 17 Mart 1972 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Malatya'lı bir ailenin çocuğu olan Defne Samyeli annesi Sendegül Samyeli, babası Haluk Samyeli'dir. 13 yaşındayken Amiral olan babası Haluk Samyeli vefat etti. Sühan adında bir erkek kardeşi vardır.

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Defne Samyeli kimdir?

ALTAY BİBER KİMDİR?

Altay Biber, 1970 senesinde Rize’de yirmi kişilik bir ailenin çocuğu olarak yedi kardeşten biri olarak doğmuştur. Politikacı bir aileden gelmektedir. İlk ve ortaokulu Zeytinburnu’nda okudu. Liseyi ise Zeytinburnu Meslek Lisesi Elektrik Bölümünde okudu.

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Altay kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi?

IŞIN KARACA KİMDİR?

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden olan Işın Karaca, 7 Mart 1973 tarihinde Londra‘da dünyaya geldi. Öğrencilik yıllarında başladığı müzikal çalışmalarına, Londra IV King Edward Okulu İngiliz Dili ve Edebiyatı, Tiyatro bölümünde okurken de devam etti.

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Işın Karaca kimdir?Nereli, kaç yaşında? Evli mi?