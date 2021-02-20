İbo Show konukları kim bugün 20 Şubat? İbo Show'da bu hafta kimler var?
Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi hale gelen İbo Show bu akşam (20 Şubat) birbirinden ünlü yeni konuklarıyla ekranlara gelecek. Peki İbo Show konukları kim bugün 20 Şubat? İbo Show'da bu hafta kimler var? İşte 20 Şubat İbo Show konukları...
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in sunumu ile İbo Show bu akşam saat 20.00'da STAR TV'de ekran karşısında sevenleriyle buluşacak. Her hafta büyük ilgi ile izlenen İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu. Peki, İbo Show'un bu haftaki konukları kimler?
İBO SHOW KONUKLARI KİM BUGÜN 20 ŞUBAT 2021?
*Latif Doğan
*Bedia Akartürk
*Nuri Sesigüzel
*Uğur Karakuş
*Kahtalı Miç
İBO SHOW 20 ŞUBAT FRAGMAN
İbo Show 14. bölüm fragmanı yayımlandı. Fragmanda Tatlıses'in yeni imaj değişikliğe gittiği görüldü.