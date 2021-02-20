Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in sunumu ile İbo Show bu akşam saat 20.00'da STAR TV'de ekran karşısında sevenleriyle buluşacak. Her hafta büyük ilgi ile izlenen İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu. Peki, İbo Show'un bu haftaki konukları kimler?

İBO SHOW KONUKLARI KİM BUGÜN 20 ŞUBAT 2021?

*Latif Doğan

*Bedia Akartürk

*Nuri Sesigüzel

*Uğur Karakuş

*Kahtalı Miç

İBO SHOW 20 ŞUBAT FRAGMAN

İbo Show 14. bölüm fragmanı yayımlandı. Fragmanda Tatlıses'in yeni imaj değişikliğe gittiği görüldü.