Türkiye'de yayınlandığı tarihlerde en çok izlenen show programları arasında yer alan İbo Show, uzun yılların ardından tekrar ekranlara geri dönmeye hazırlanıyordu. İlk bölüm fragmanları yayınlanan ve yayın tarihi, saati paylaşılan İbo Show'un geçtiğimiz hafta Cumartesi günü Star TV'de olması bekleniyordu. Ancak 30 Ekim Cuma günü İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem, birçok dizi ve programda olduğu gibi İbo Show'un da yayın tarihini erteletmişti. Bunun üzerine İbo Show'un ne zaman başlayacağı ve bugün ekranlara gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, İbo Show ne zaman başlıyor? İbo Show hangi gün, bugün var mı? İşte detaylar...

İBO SHOW NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Geçtiğimiz hafta İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle ertelenen İbo Show'un ne zaman ekranlara döneceği henüz belli değil. Bu akşam Star TV'de ekranlara gelmesi beklenen programın, bugünde yayınlanmayacağı anlaşıldı. Star TV'nin 7 Kasım Cumartesi yayın akışına bakıldığında İbo Show'un yerine 'Mumya Geri Dönüyor' isimli filme yer verildiği görüldü.

STAR TV 7 KASIM CUMARTESİ YAYIN AKIŞI