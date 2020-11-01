Yayınlandığı dönemde televizyonların en çok izlenen show programı olan İbo Show, 9 yıl aranın ardından tekrar ekranlara geri dönmeye hazırlanıyordu. Yayın tarihi ve hangi kanalda yayınlanacağı belli olan İbo Show, 31 Ekim Cumartesi gecesi ekranlarda olacaktı. Ancak Cumartesi gecesi, ekranlarda görülmeyen İbo Show'un neden yayınlanmadığı merak edildi. Peki, İbo Show neden yok? Bugün var mı? İbo Show neden ertelendi, ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

İBO SHOW NEDEN YOK, BUGÜN VAR MI?

Geçtiğimiz Cuma günü, merkez üssü İzmir Seferihisar olan 6.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle televizyonlarda birçok dizi ve program ertelendi. İbo Show'da deprem nedeniyle ertelenen programlar arasında yer alıyor. Star TV'den yapılan açıklamada, "Bu akşam yayınlamayı planladığımız 'İbo Show' programımızın ilk bölümü İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.

NE ZAMAN YAYINLANACAK?