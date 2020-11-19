İbo Show'un bu hafta konukları kimler? İbo Show 2. bölüm konukları

Milyonlarca izleyicisi bulunan İbo Show'un ilk bölümü milyonlarca izleyiciyi ekranlara kitlemişti. Yıllar sonra geri dönen program, reytingleri alt üst ederken izleyenlere de keyifli anlar yaşattı. İkinci haftanın konukları ise merakla bekleniyordu. İlk bölümünde Deniz Seki, Kutsi, Aydemir Akbaş ve Şafak Sezer'i ağırlayan İbrahim Tatlıses'in ikinci bölüm konukları da belli oldu. Peki, İbo Show'un bu hafta konukları kimler? İşte detaylar...

İBO SHOW'UN BU HAFTA KONUKLARI KİMLER?

İkinci bölümünde de yine herkesi eğlenceli dakikalar yaşatacak İbo Show'da, unutulmaz anlar seyirciyi bekliyor. Program konukları arasında yer alan; Hülya Avşar, Demet Akbağ, Kubat ve Olgun Şimşek görkemli bir geceye imza atacak.

İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar, Demet Akbağ ve Olgun Şimşek’in yıllar önce beraber çalıştığı ‘Mega Show’ kadrosu, yeniden bir araya geliyor.

Mega Show, yıllar sonra aynı kadroyla ‘İbo Show’da buluşuyor ve unutulmaz anlara imza atıyor. İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar, ses getirecek düetlerle müzik ziyafeti yaşatırken, Olgun Şimşek’in taklitleri ise seyirciyi kahkahaya boğacak.