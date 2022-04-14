İbradı ne demek, TDK'ya göre İbradı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İbradı ne demek? İbradı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi İbradı kelimesi. Peki İbradı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İbradı nedir, İbradı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İBRADI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İbradı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre İbradı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Antalya iline bağlı ilçelerden biri

