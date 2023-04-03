İbragim Ozdamirov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbragim Ozdamirov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbragim Ozdamirov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İbragim Ozdamirov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İbragim Ozdamirov 12 Ocak 2006 tarihinde doğmuştur. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Оздамиров Ибрагим Сайдахмедович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İbragim Ozdamirov Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İbragim Ozdamirov, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Akhmat Grozny II futbol takımında oynamaktadır. Akhmat Grozny II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İbragim Ozdamirov'nin Akhmat Grozny II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İbragim Ozdamirov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İbragim Ozdamirov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Akhmat II
İbragim Ozdamirov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İbragim Ozdamirov şuan Akhmat Grozny II takımında oynamakta ve 85 numaralı formayı giymektedir.
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