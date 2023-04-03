İbragim Yaratkhanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbragim Yaratkhanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbragim Yaratkhanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbragim Yaratkhanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbragim Yaratkhanov 24 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Яратханов Ибрагим Асланович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbragim Yaratkhanov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İbragim Yaratkhanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akhmat Grozny II futbol takımında oynamaktadır. Akhmat Grozny II takımına 1 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. İbragim Yaratkhanov'nin Akhmat Grozny II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İbragim Yaratkhanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbragim Yaratkhanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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İbragim Yaratkhanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbragim Yaratkhanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında Akhmat II

İbragim Yaratkhanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbragim Yaratkhanov şuan Akhmat Grozny II takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

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