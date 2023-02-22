İbrahim Abubakar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Abubakar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Abubakar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Abubakar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Abubakar 24 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Ibrahim Babawo Abubakar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Abubakar Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İbrahim Abubakar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Plateau United FC futbol takımında oynamaktadır. Plateau United FC takımına 31 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. İbrahim Abubakar'nin Plateau United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İbrahim Abubakar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim Abubakar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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İbrahim Abubakar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Abubakar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2021 yılında FC Sevan

31 Mart 2022 yılında Plateau United

İbrahim Abubakar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Abubakar şuan Plateau United FC takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

İbrahim Abubakar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nijerya U20 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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