İbrahim Ahmad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Ahmad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Ahmad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İbrahim Ahmad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İbrahim Ahmad 6 Eylül 1998 tarihinde Agege şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İbrahim Ahmad Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Gombe United FC futbol takımında oynamaktadır. Gombe United FC takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. İbrahim Ahmad'nin Gombe United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İbrahim Ahmad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İbrahim Ahmad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Gombe United
İbrahim Ahmad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İbrahim Ahmad şuan Gombe United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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