İbrahim Aldin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Aldin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Aldin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İbrahim Aldin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İbrahim Aldin 25 Nisan 2002 tarihinde Brno şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti,Irak uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İbrahim Aldin Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Int. Sport Management s.r.o. yapmaktadır. İbrahim Aldin, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
1.FC Slovacko B futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Slovacko B takımına 27 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İbrahim Aldin'nin 1.FC Slovacko B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
İbrahim Aldin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İbrahim Aldin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Z. Brno U19
27 Temmuz 2021 yılında Slovacko B
İbrahim Aldin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İbrahim Aldin şuan 1.FC Slovacko B takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?SK Moravská Slavia Brno (2008 - 2010)
FC Zbrojovka Brno (2010 - 2021)
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