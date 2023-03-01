İbrahim Bakare kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Bakare Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Bakare adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İbrahim Bakare Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İbrahim Bakare 7 Mayıs 2002 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İbrahim Bakare Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MEA AGENCY yapmaktadır. İbrahim Bakare, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Cheshunt FC futbol takımında oynamaktadır. Cheshunt FC takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İbrahim Bakare'nin Cheshunt FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İbrahim Bakare Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İbrahim Bakare futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ağustos 2018 yılında Morecambe U18
1 Temmuz 2019 yılında FC Morecambe
8 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz
17 Mart 2021 yılında Cardiff U21
10 Ekim 2022 yılında Kettering
3 Aralık 2022 yılında Macclesfield
20 Ocak 2023 yılında Cheshunt
İbrahim Bakare Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İbrahim Bakare şuan Cheshunt FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Mass Elite Academy (-2018), Morecambe FC (2018-2019)
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