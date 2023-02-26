İbrahim Danlad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Danlad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İbrahim Danlad kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İbrahim Danlad ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İbrahim Danlad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Danlad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İbrahim Danlad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Danlad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Danlad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Danlad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Danlad 2 Aralık 2002 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Gana uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Danlad Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CLUB CONSULT AFRICA LTD yapmaktadır. İbrahim Danlad, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asante Kotoko SC futbol takımında oynamaktadır. Asante Kotoko SC takımına - tarihinde katılmıştır. İbrahim Danlad'nin Asante Kotoko SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İbrahim Danlad Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/danlad_ibrahim?s=20&t=E_pj3kQ9YktArp6SFxb9hA

http://www.instagram.com/ibrahim_danlad_/

İbrahim Danlad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim Danlad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

İbrahim Danlad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Danlad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Aralık 2019 yılında Berekum Chelsea

31 Temmuz 2020 yılında Asante Kotoko

18 Mart 2021 yılında King Faisal

31 Temmuz 2021 yılında Asante Kotoko

İbrahim Danlad kimdir

İbrahim Danlad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Danlad şuan Asante Kotoko SC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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İbrahim Danlad nereli

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