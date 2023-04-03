İbrahim Diarra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Diarra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Diarra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İbrahim Diarra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İbrahim Diarra 13 Haziran 2005 tarihinde Melun şehrinde doğmuştur. Fransa,Mali uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İbrahim Diarra Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İbrahim Diarra, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Paris Saint-Germain U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Paris Saint-Germain U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İbrahim Diarra'nin FC Paris Saint-Germain U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
İbrahim Diarra Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://instagram.com/i.diarra77
İbrahim Diarra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İbrahim Diarra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
3 Temmuz 2019 yılında PSG Jugend
1 Temmuz 2020 yılında Paris SG U17
1 Temmuz 2022 yılında Paris SG U19
İbrahim Diarra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İbrahim Diarra şuan FC Paris Saint-Germain U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.