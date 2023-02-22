İbrahim Doumbia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Doumbia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Doumbia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İbrahim Doumbia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İbrahim Doumbia 22 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İbrahim Doumbia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Konate Abasse Starmanagement yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
PASA Irodotos futbol takımında oynamaktadır. PASA Irodotos takımına 22 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İbrahim Doumbia'nin PASA Irodotos ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
İbrahim Doumbia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İbrahim Doumbia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
22 Ocak 2023 yılında PASA Irodotos
İbrahim Doumbia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İbrahim Doumbia şuan PASA Irodotos takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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