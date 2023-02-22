İbrahim Enesi Sanni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Enesi Sanni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Enesi Sanni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İbrahim Enesi Sanni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İbrahim Enesi Sanni 23 Haziran 2000 tarihinde Adavi şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İbrahim Enesi Sanni Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İbrahim Enesi Sanni, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Gombe United FC futbol takımında oynamaktadır. Gombe United FC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. İbrahim Enesi Sanni'nin Gombe United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İbrahim Enesi Sanni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İbrahim Enesi Sanni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Gombe United
İbrahim Enesi Sanni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İbrahim Enesi Sanni şuan Gombe United FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.
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