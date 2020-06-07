İbrahim Kalın'dan cami saldırısına sert sözler!
Kıbrıs'ta camiye düzenlenen saldırının ardından Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın twitter hesabından duruma tepkisini sert bir dille gösterdi.
Kıbrıs'ta Tuzla Camisi'ne düzenlenen çirlin saldırının yankıları devam ediyor.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın durumla ilgili yaptığı açıklamada sert bir dille yetkilileri göreve davet etti.
'İSLAM DÜŞMANLIĞINA MÜSAMAHA GÖSTERİLEMEZ'
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Güney Kıbrıs'ta bir camiye Bizans bayrağı asılmasını kınadı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kalın, şunları kaydetti:
"Kıbrıs Limasol'daki Köprülü Camisi'nin avlusuna molotofkokteyli atılmasının ardından Larnaka'daki Tuzla Camisi'nin duvarına Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınıyor ve Rum yönetimini derhal failleri bulmaya davet ediyoruz. İslam düşmanlığına müsamaha gösterilemez."
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