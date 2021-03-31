İbrahim Kutluay'dan kötü haber geldi: Koronavirüse yakalandı!

Ülkede vakaların arttığı son günlerde birçok ünlü isim koronavirüse yakalandı. 46 yaşındaki eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın Covid-19'a yakalandığı ortaya çıktı.

Edvina Sponza ile yaşadığı aşkla gündem olan eski basketbolcu İbrahim Kutluay'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisini evde sürdürdüğü öğrenildi.

Kutluay'ın sevgilisi Edvina Sponza'nın da Covid-19 testi yaptırdığı ve henüz sonucun çıkmadığı ifade edildi.