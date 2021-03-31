İbrahim Kutluay'dan kötü haber geldi: Koronavirüse yakalandı!
Bir döneme başarılarıyla damga vuran eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın koronavirüse yakalandığı öğrenildi
Ülkede vakaların arttığı son günlerde birçok ünlü isim koronavirüse yakalandı. 46 yaşındaki eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın Covid-19'a yakalandığı ortaya çıktı.
Edvina Sponza ile yaşadığı aşkla gündem olan eski basketbolcu İbrahim Kutluay'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisini evde sürdürdüğü öğrenildi.
Kutluay'ın sevgilisi Edvina Sponza'nın da Covid-19 testi yaptırdığı ve henüz sonucun çıkmadığı ifade edildi.