Beş yıldır birlikte olduğu Edwina Sponza'dan ayrıldığı söylenen eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın gönlünü İdil Yazar'a kaptırdığı haberlerinin çıkmasının ardından İdil Yazar'ın kim olduğu merak edilmeye başlandı. İbrahim Kutluay'ın sevgilisi kim? İdil Yazar kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtını haberimizden bulabilirsiniz. İşte detaylar...

İBRAHİM KUTLUAY'IN SEVGİLİSİ KİM? İDİL YAZAR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

İdil Yazar 1985 yılında doğdu. Lise eğitimini Koç Lisesi’nde, üniversite eğitimini Amerika’da tamamlayan İdil Yazar, Babson College’da Girişimcilik ve Pazarlama Bölümü’nden mezun oldu. 2 sene New York’ta dünyanın en büyük kozmetik şirketlerinden biri olan Coty’de görev almasının ardından 2009 yılında Türkiye’ye dönen Yazar, spikerlik yaptı.

2013 senesinde Mutfak Sanatları Akademisi’nde profesyonel aşçılık eğitimi alan İdil Yazar, spikerlik tecrübesi, aşçılık eğitimi ve mutfağa olan tutkusunu 2015 senesinde YouTube yemek kanalını açarak dijitalde birleştirdi. 36 yaşındaki İdil Yazar, binden fazla yayınladığı tarif ve 1 milyon abonesiyle YouTube’un en büyük kanallarından biri olmayı başardı.

30 Dakikada Tarifler adı altında 3 farklı yemek kitabıyla mutfaklarda ve haftanın 3 günü İDİL’DEN programıyla beIN GURME’de pratik tariflerle karşınızda.