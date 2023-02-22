İbrahim Matthew kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Matthew Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Matthew adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İbrahim Matthew Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İbrahim Matthew {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İbrahim Matthew Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bilinmiyor futbol takımında oynamaktadır. Bilinmiyor takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. İbrahim Matthew'nin Bilinmiyor ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İbrahim Matthew Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İbrahim Matthew futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Nasarawa United
1 Eylül 2021 yılında Bilinmiyor
İbrahim Matthew Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İbrahim Matthew şuan Bilinmiyor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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