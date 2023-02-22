İbrahim Mustapha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Mustapha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Mustapha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İbrahim Mustapha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İbrahim Mustapha 1 Eylül 1996 tarihinde Maiduguri şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İbrahim Mustapha Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gallant Respect yapmaktadır. İbrahim Mustapha, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Plateau United FC futbol takımında oynamaktadır. Plateau United FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İbrahim Mustapha'nin Plateau United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İbrahim Mustapha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İbrahim Mustapha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Mayıs 2018 yılında Enyimba Aba
2 Kasım 2019 yılında Plateau United
30 Eylül 2020 yılında Dibba Al-Hisn
1 Mart 2021 yılında Plateau United
7 Kasım 2021 yılında Al-Hilal
1 Temmuz 2022 yılında Plateau United
İbrahim Mustapha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İbrahim Mustapha şuan Plateau United FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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