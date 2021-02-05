Kayseri'de yaşayan Paksoy ailesi 2016 yılında aniden kaybolan İbrahim Paksoy için Müge Anlı'ya başvurdu. Peki İbrahim Paksoy kimdir? Ailesinden ayrılarak Kayseri'den İzmir'e çalışmaya gelen İbrahim Paksoy 5 yıl önce ortadan kayboldu.

İBRAHİM PAKSOY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Kayserili olan İbrahim Paksoy 37 yaşındaydı. İzmir Tire'de çiftlikte çalışan İbrahim Paksoy nerede?

İBRAHİM PAKSOY OLAYI NEDİR?

Kayıp İbrahim Paksoy'un İzmir'deki kız arkadaşı olduğu iddia edilen Sema Mantar, İbrahim Paksoy'un kendisine platonik aşık olduğunu söyledi. Müge Anlı'ya katılan İbrahim Paksoy'un ailesi ise çocuklarına Sema Mantar'ın bir şey yapmış olabileceğini iddia etti.

Programa katılan evli ve çocuk sahibi Sema Mantar, İbrahim Paksoy ile bir gönül ilişkisi olmadığını söyledi.

İBRAHİM PAKSOY BULUNDU MU, SON DURUM NEDİR?

Müge Anlı ve ekibi araştırmalarını sürdürüyor. İbrahim Paksoy'a ait henüz bir iz bulunamadı. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.