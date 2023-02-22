İbrahim Pius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Pius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Pius adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İbrahim Pius Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İbrahim Pius {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İbrahim Pius Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Plateau United FC futbol takımında oynamaktadır. Plateau United FC takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. İbrahim Pius'nin Plateau United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İbrahim Pius Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İbrahim Pius futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Kasım 2017 yılında Wikki Tourists
1 Kasım 2021 yılında Abia Warriors
1 Aralık 2022 yılında Plateau United
İbrahim Pius Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İbrahim Pius şuan Plateau United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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