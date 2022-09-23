İbrahim Tatlıses öldü mü?

Son olarak sosyal medyada ortaya atılan iddialarda İmparator İbrahim Tatlıses'in öldüğü söyleniyor. Bunu gören sevenleri korkuyla İbrahim Tatlıses öldü mü? sorusunu aratıyor. İşte detaylar...

Emine Özfalcı
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İbrahim Tatlıses öldü mü?

En çok ölüm tehlikesi atlatan usta sanatçılarımızdan olan İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses , en son geçtiğimiz günlerde bir trafik kazası geçirmişti. Son olaral Tatlıses hakkında öldüğü iddiası ortaya atıldı. Peki İbrahim Tatlıses öldü mü?

İbrahim Tatlıses öldü mü?

İBRAHİM TATLISES ÖLDÜ MÜ?

1 Ocak 1952 doğumlu olan 70 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in öldüğü iddiaları sosyal medya üzerinde sürekli gündem olan iddialar arasında ancak usta sanatçı Tatlıses'in öldüğü iddiaları asılsızdır.

İbrahim Tatlıses öldü mü?

Şarkıcı, yapımcı, oyuncu, yönetmen, televizyon programcısı, iş adamı olan İbrahim Tatlıses, müzik kariyerinin dışında, gıda, inşaat ve arama kurtarma sektörlerine de çeşitli yatırımlar yapmıştır.

İbrahim Tatlıses öldü mü?

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