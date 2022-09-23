En çok ölüm tehlikesi atlatan usta sanatçılarımızdan olan İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses , en son geçtiğimiz günlerde bir trafik kazası geçirmişti. Son olaral Tatlıses hakkında öldüğü iddiası ortaya atıldı. Peki İbrahim Tatlıses öldü mü?

İBRAHİM TATLISES ÖLDÜ MÜ?

1 Ocak 1952 doğumlu olan 70 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in öldüğü iddiaları sosyal medya üzerinde sürekli gündem olan iddialar arasında ancak usta sanatçı Tatlıses'in öldüğü iddiaları asılsızdır.

Şarkıcı, yapımcı, oyuncu, yönetmen, televizyon programcısı, iş adamı olan İbrahim Tatlıses, müzik kariyerinin dışında, gıda, inşaat ve arama kurtarma sektörlerine de çeşitli yatırımlar yapmıştır.