Yüksekova'da hava destekli operasyon! toprağa gömülü eroin ele geçirildiDoğumsal anomali ile dünyaya geldi! Minik kedi yavrusunun kuvözde yaşam savaşıGalatasaray, Marcao'nun kontratını 3 yıl uzattıÇılgın Sayısal Loto sonuçları 22 Mayıs 2021 Cumartesi | Çılgın Sayısal Loto Sonuç sorgulama ekranı 2021Aman Kerem Bürsin duymasın! İspanyol oyuncu Miguel Angel Silvestre'den Hande Erçel mesajı22 Mayıs 2021 Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?İbrahim Tatlıses'e hapis şoku! 4 yıl hapis istemiyle dava açıldıDünya şokta! Eski polisin evinin bahçesinden 24 ceset çıktıTescilli güzel Buse İskenderoğlu: "Yiyorum ama kilo almıyorum"Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs mesajı: Müzakere iki devlet arasında yürütülmelidir
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. İbrahim Tatlıses'e hapis şoku! 4 yıl hapis istemiyle dava açıldı

İbrahim Tatlıses'e hapis şoku! 4 yıl hapis istemiyle dava açıldı

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, uzun yıllar Tatlıses TV'de görev yapan Fulya Akbay'a tehdit içerikli mesaj attığı için 4 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

İbrahim Tatlıses'e hapis şoku! 4 yıl hapis istemiyle dava açıldı

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, hapis şokuyla sarsıldı. Tatlıses'in eski çalışanı ile yaşadığı gerginlik hukuka taşındı. Tatlıses, bir süre önce  Tatlıses TV Müdürü Fulya Akbay'ın kendisini dolandırdığını ileri sürerek suç duyurusunda bulunmuştu.

TEHDİT İÇERİKLİ MESAJ İDDİASI

İbrahim Tatlısese hapis şoku! 4 yıl hapis istemiyle dava açıldı

Tatlıses TV Müdürü Fulya Akbay'ın kendisini dolandırdığını ileri sürerek suç duyurusunda bulunmuştu. Akbay suçsuz olduğunu ileri sürerken, şimdi de Tatlıses'e çalışanına tehdit içerikli mesaj attığı için 4 yıl hapis istemiyle dava açıldı. 

İbrahim Tatlısese hapis şoku! 4 yıl hapis istemiyle dava açıldı

Öte yandan İbrahim Tatlıses eski çalışanı tarafından dolandırıldığını iddia ederek suç duyurusunda bulunmuştu. Yaşananlar sonrasında ise uzun yıllar görev yapan Tatlıses TV Müdürü Fulya Akbay suçsuz olduğunu ileri sürmüştü. Yaşananların ardından şimdi de Tatlıses hakkında, çalışanına tehdit mesaj attığı için 4 yıl hapis istemiyle dava açıldı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT