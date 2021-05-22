İbrahim Tatlıses'e hapis şoku! 4 yıl hapis istemiyle dava açıldı

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, hapis şokuyla sarsıldı. Tatlıses'in eski çalışanı ile yaşadığı gerginlik hukuka taşındı. Tatlıses, bir süre önce Tatlıses TV Müdürü Fulya Akbay'ın kendisini dolandırdığını ileri sürerek suç duyurusunda bulunmuştu.

TEHDİT İÇERİKLİ MESAJ İDDİASI

Tatlıses TV Müdürü Fulya Akbay'ın kendisini dolandırdığını ileri sürerek suç duyurusunda bulunmuştu. Akbay suçsuz olduğunu ileri sürerken, şimdi de Tatlıses'e çalışanına tehdit içerikli mesaj attığı için 4 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Öte yandan İbrahim Tatlıses eski çalışanı tarafından dolandırıldığını iddia ederek suç duyurusunda bulunmuştu. Yaşananlar sonrasında ise uzun yıllar görev yapan Tatlıses TV Müdürü Fulya Akbay suçsuz olduğunu ileri sürmüştü. Yaşananların ardından şimdi de Tatlıses hakkında, çalışanına tehdit mesaj attığı için 4 yıl hapis istemiyle dava açıldı