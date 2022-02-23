İbrahim Tatlıses'in eski eşi Adalet Sara'nın sözleri de ağır oldu! Oğlu da "Allah ıslah etsin" diyerek sitem etti!

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, İbo Show'da aile fertlerine sitem etmişti. Tatlıses, "Bu saatten sonra kimseye hesap veremem, vereceğimi verdim. Çocuklarımın geleceklerini garantiledim. Kimseye sorumlu değilim. Kafamı dinlemek istiyorum. Ailem yanımda mı? Yok! Hastayım, tek başımayım kimse yanımda mı? Yok" ifadelerini kullanmıştı.

TEPKİ GECİKMEDİ

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Adalet Sara, ‘Üstünden geçtiğin köprüleri sakın yıkma, bir gün geri dönmek zorunda kalabilirsin’ dedi.

Tatlıses’e bir tepki de oğlu Ahmet Tatlıses’ten geldi. Babasının sözlerine sitem eden Tatlıses ‘Kötülük eğitilmez, Allah ıslah etsin. Biz elimizden geleni yaptık, kişi kendi kötü olmayı seçti. Kendi bilir’ paylaşımında bulundu.

ADALET SARA KİMDİR

İbrahim Tatlıses şöhret olmadan evvel, Adalet Sara isimli kadınla nikahlı idi. Tatlıses'e şöhret kapılarının açılmasının ardından nikahlı eşini memleketi Şanlıurfa'da bırakıp, şöhret basamaklarını teker teker aştığı zamanlarda yeni aşklara da yelken açtı. Ancak, Adalet Hanım, hep onun eşi olarak kaldı. İstanbul'da ilk önce inşaat sektöründe işçi olarak çalışan Tatlıses, sesinin keşfedilmesiyle birlikte şöhret hayatına atıldı ve bu dünyanın içinde usta oyuncu Perihan Savaş'a gönlünü kaptırdı. Savaş'tan Melek Zübeyda adlı kızı olan Tatlıses daha sonra sırasıyla; Derya Tuna, Hülya Avşar, Asena, Ayşegül Yıldız gibi isimlerle birliktelik yaşadı.