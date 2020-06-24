Yayıncı kuruluşun haberine göre; Bursaspor'dan ayrılan İbrahim Üzülmez'in yeni takımı belli oldu.

Yayıncı kuruluşun haberinde; MKE Ankaragücü'nün İbrahim Üzülmez ile 1.5 yıllık prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

MKE ANKARAGÜCÜ KULÜBÜ BAŞKANI FATİH MERT'TEN AÇIKLAMA

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, İbrahim Üzülmez ile anlaştıklarını belirtti.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mert, "Hocamızla prensip anlaşmasına vardık. Hocamızla kısa süre içinde resmi imzaları atacağız. İbrahim Üzülmez, Trabzonspor maçında takımımızın başında olacak." dedi.

Süper Lig'de son sırada bulunan sarı-lacivertli takım, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırmıştı. İbrahim Üzülmez ise son olarak TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'da görev yapmıştı.

İBRAHİM ÜZÜLMEZ KİMDİR?

İbrahim Üzülmez (d. 10 Mart 1974, Kocaeli), Sol bek mevkinde görev alan Deli İbo lakaplı Türk eski millî futbolcu, teknik direktör.

16 yaşındayken Gönenspor yeteneğini fark edip onu transfer etti. Burada kendini geliştirdikten sonra sırasıyla; Kardemir Karabükspor, İskenderun Demir Çelik SK, tekrar Kardemir Karabükspor, Amasyaspor ve tekrar Kardemir Karabükspor gibi külüplerde forma giydi.

Ardından Gaziantepspor`a transfer oldu. Burada önceki sezonlarına göre istikrarlı maçlar çıkararak büyük hayali gerçek oldu ve 2000-2001 sezonunun transfer döneminde Beşiktaş´a transfer oldu.

Beşiktaş´ın 100. yıldaki şampiyon kadrosunda yer aldı. 2008-2009 sezonunda Beşiktaş´tan takım arkadaşı olan İbrahim Toraman ile kavga edip kadro dışı kalmıştır. Ancak daha sonra ikisi de affedilmiş, ancak bu olaydan sonra Beşiktaş'taki kaptanlığını kaybetti. Sezonunun son haftadaki Denizlispor-Beşiktaş mücadelesinde teknik direktör Mustafa Denizli ona bir jest yaparak, oyuna alırken tekrar kaptanlık pazıbandını taktı ve şampiyon takımın kaptanı olarak oyuna dahil etti. 100. yıldaki sağ ayağıyla gol attığı Galatasaray ve bu sezon oynanan Fenerbahçe derbileri ve 3-0 lık Barcelona maçları üst düzey gösterdiği performansla kariyerinin en iyi maçlarını çıkarmıştır.

23 Haziran 2009 tarihinde Siyah-Beyaz'lı kulüple 1 yılı opsiyonlu olmak üzere, 2 yıllık mukavele imzaladı.13 Şubat 2011 tarihinde Beşiktaş yönetimi tarafından sözleşmesi feshedilmiştir.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

A Milli Futbol Takım'a ilk kez 12 Şubat 2003'te Ukrayna ile oynanan maç için çağrıldı ve o maçın ilk yarısında oynayarak milli oldu. 2003 Konfederasyon Kupası'nda 3. olan takımın 4 maçında 90 dakika forma giydi. İlk ve tek golünü ise golünü 2 Haziran 2009 tarihinde Azerbaycan ile oynanan özel maçta attı.

Profesyonel Kariyeri

Yıllar Takım Maç (Gol)

1993-1994 Gönenspor 26 (3)

1994-1999 Kardemir Karabükspor 46 (1)

1995-1997 › İskenderun DÇSK (kiralık) 19 (5)

1997-1998 › Amasyaspor (kiralık) 32 (2)

1999-2000 Gaziantepspor 47 (2)

2000-2011 Beşiktaş 285 (7)

Teknik direktörlük Kariyeri

2013 Çaykur Rizespor (Yrd.Antrenör)

2015 Elazığspor

2016 Gençlerbirliği

2016-2017 Gaziantepspor

2017-2018 Çaykur Rizespor

2019 Gençlerbirliği

2019-2020 Bursaspor