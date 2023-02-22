İbrahim Yahaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Yahaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Yahaya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İbrahim Yahaya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İbrahim Yahaya 20 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İbrahim Yahaya Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gallant Respect yapmaktadır. İbrahim Yahaya, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Gombe United FC futbol takımında oynamaktadır. Gombe United FC takımına - tarihinde katılmıştır. İbrahim Yahaya'nin Gombe United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İbrahim Yahaya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İbrahim Yahaya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İbrahim Yahaya şuan Gombe United FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
İbrahim Yahaya Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Nijerya U23 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
Nijerya U20 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.
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