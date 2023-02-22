İbrahim Yusuf kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Yusuf Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Yusuf adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İbrahim Yusuf Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İbrahim Yusuf 25 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İbrahim Yusuf Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İbrahim Yusuf, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sunshine Stars futbol takımında oynamaktadır. Sunshine Stars takımına 19 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. İbrahim Yusuf'nin Sunshine Stars ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İbrahim Yusuf Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İbrahim Yusuf futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
19 Aralık 2022 yılında Sunshine Stars
İbrahim Yusuf Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İbrahim Yusuf şuan Sunshine Stars takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.