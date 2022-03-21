İbre ne demek, TDK'ya göre İbre kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İbre ne demek? İbre TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ibre kelimesi. Peki ibre ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ibre nedir, ibre kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İBRE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İbre kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İbre kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre ibre kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ölçü aletleri, saat ve göstergelerde sayı veya işaret göstermeye yarayan hareketli iğne

- Çam, ardıç, sedir vb. ağaçların yaprağı



İBRE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Birtakım ışıklar yanıp sönüyor, kadranların ibreleri titreyerek yükselip alçalıyor.



İBRE KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- ibre birinden yana dönmek

