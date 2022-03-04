Manyetizma ne demek, TDK'ya göre Manyetizma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Varyant (Baskı Boya Mutfağı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşlarıİbrişim ne demek, TDK'ya göre İbrişim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Boya Renk Ayar Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıMika ne demek, TDK'ya göre Mika kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Cebirsel ne demek, TDK'ya göre Cebirsel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Pasta İşçisi (Boya) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıVahit Kirişçi kimdir? Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi kaç yaşında, nereli? İşte hayatı ve biyografisiSon dakika | Bekir Pakdemirli'nin af talebi kabul edildi! Yeni Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi olduAlanyaspor 2 – 1 Gaziantep FK | Maç Sonucu
İstanbul4 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. İbrişim ne demek, TDK'ya göre İbrişim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İbrişim ne demek, TDK'ya göre İbrişim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İbrişim kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "İbrişim ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İbrişim nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi İbrişim kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

İbrişim ne demek, TDK'ya göre İbrişim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İbrişim ne demek? İbrişim TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ibrişim kelimesi. Peki ibrişim ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ibrişim nedir, ibrişim kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

İBRİŞİM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İbrişim kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
İbrişim kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre ibrişim kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kalınca bükülmüş ipek iplik
- Bu iplikten yapılmış

İBRİŞİM KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- ibrişim kurdu, gülibrişim

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT