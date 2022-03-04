İbrişim ne demek, TDK'ya göre İbrişim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İbrişim ne demek? İbrişim TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ibrişim kelimesi. Peki ibrişim ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ibrişim nedir, ibrişim kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İBRİŞİM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İbrişim kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İbrişim kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre ibrişim kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kalınca bükülmüş ipek iplik

- Bu iplikten yapılmış



İBRİŞİM KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- ibrişim kurdu, gülibrişim

