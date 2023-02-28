İbrokhim Ganikhonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrokhim Ganikhonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrokhim Ganikhonov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrokhim Ganikhonov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrokhim Ganikhonov 14 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Иброхим Ганихонов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrokhim Ganikhonov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Navbahor-Farm Namangan futbol takımında oynamaktadır. Navbahor-Farm Namangan takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. İbrokhim Ganikhonov'nin Navbahor-Farm Namangan ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İbrokhim Ganikhonov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrokhim Ganikhonov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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İbrokhim Ganikhonov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrokhim Ganikhonov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Pakhtakor U21

1 Temmuz 2019 yılında Loko Tashkent

22 Temmuz 2021 yılında Navbahor

29 Temmuz 2022 yılında Surkhon

31 Aralık 2022 yılında Navbahor

3 Şubat 2023 yılında Navbahor-Farm

İbrokhim Ganikhonov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrokhim Ganikhonov şuan Navbahor-Farm Namangan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

İbrokhim Ganikhonov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U21 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 4 gol atmıştır.

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