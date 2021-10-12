İç Badem ne demek, TDK'ya göre İç Badem kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İç badem ne demek? İç badem TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi iç badem kelimesi. Peki iç badem ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre iç badem nedir, iç badem kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İÇ BADEM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İç badem kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre iç badem kelimesi anlamı şu şekildedir:

- 343 badem içi

