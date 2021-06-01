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  3. İç çamaşırları çalınan kadın kameradaki görüntüleri izleyince şoke oldu! Sapık kişi, kocasının kuzeni çıktı

İç çamaşırları çalınan kadın kameradaki görüntüleri izleyince şoke oldu! Sapık kişi, kocasının kuzeni çıktı

İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir kadın, kendisinin ve kızının iç çamaşırlarını çalan, kişiyi yakalamak için kamera yerleştirdi. Çamaşırları çalan kişinin, kocasının amcasının oğlu E.Ç. olduğunu gören kadın şikayetçi oldu. E.Ç. ise polise verdiği ifadede düzenli bir cinsel hayatı olmadığı için bunu yaptığını söyleyerek kendini savundu.

İç çamaşırları çalınan kadın kameradaki görüntüleri izleyince şoke oldu! Sapık kişi, kocasının kuzeni çıktı

İstanbul'un Tuzla ilçesinde yaşanan olayda 36 yaşındaki S.Ç. isimli genç kadın, ikamet ettiği apartmanın bir bir bölümünde yıkadığı çamaşırları kurulamak için astı. Çamaşırları toplamak için gelen S.Ç. kendisinin ve kızın iç çamaşırlarının olmadığını görünce çalan kişiyi bulmak için çamaşırları astığı yere kamera yerleştirdi.

GÖRÜNTÜLERİ İZLEDİ, HEMEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Daha sonra çamaşırları çalan kişiyi görmek için kameraları izleyen kadın, kocasının amcasının oğlu olan E.Ç.'nin aldığını gördü. 

Bunun üzerine genç kadın, 27 yaşındaki amca oğlu E.Ç. hakkında polise şikayetçi oldu. 

DÜZENLİ CİNSEL HAYATI OLMADIĞINI SAVUNDU

Şikayet üzerine amca oğlu E.Ç. hakkında 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. E.Ç. polise verdiği  ifadesinde düzenli bir cinsel hayatı olmadığı için böyle bir hareket yaptığını söyledi. Sanığın yargılanmasına İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor.

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