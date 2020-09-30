ÖSYM tarafından düzenlenen Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı (İç Denetçi) 10 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 30 Eylül 2020 tarihinden itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilirler.

ÖSYM'DEN UYARI

ÖSYM yaptığı açıklamada, ''10 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-İç Denetçi sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.'' uyarısında bulundu.

TEMEL KURALLAR İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU KILAVUZU

BİR ADAYIN SINAVININ GEÇERLİ SAYILMASI

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;

 Sınava, atandığı salonda/sırada girmesi,

 Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

 Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

 Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,

 Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,

 Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

 Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,

 Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,

 Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak ) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,

 Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması

ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.