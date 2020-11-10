ÖSYM, İç Denetçi sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin internet adresinden ulaşabilecek.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabı üzerinden, ''10 Ekim tarihinde uyguladığımız 2020-İç Denetçi sınav sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sitemizden öğrenebilirler. Sonuçların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim. '' paylaşımında bulundu.

ÖSYM tarafından yapılan yazılı açıklamada, '' 10 Ekim 2020 tarihinde uygulanan Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı (2020-İç Denetçi) Sınavına ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 10 Kasım 2020 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.'' denildi.

2020-İç Denetçi Sınav Sonuç sorgulama ekranı

İÇ DENETÇİ SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

12 Ekim 2020 tarihinde ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, İç Denetçi Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı. Adaylar sınavın tamamının yer aldığı sorulara ve cevap anahtarlarına açıklamanın yapıldığı tarih olan 12 Ekim Pazartesi günü saat 15.30’dan itibaren 10 gün süreyle erişim sağladılar. ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden, aday şifreleri ve T.C. Kimlik numaraları ile ulaşılabilirken, soru ve cevapların ÖSYM’den yazılı izin alınmaksızın çoğaltılması, dağıtılması ve yayınlanması yasaktır.

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;

Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

Sınava, atandığı salonda/sırada girmesi,

Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,

Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,



Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,

Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,

Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uymasıve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak ) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,

Belgeleri eksik veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya sınav kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayların sınavları, sınav tutanakları ve kamera kayıtları incelenerek geçersiz sayılır. Sınav tutanaklarında herhangi bir kayıt veya tespit olmaması, kamera kayıtlarının incelenmesi neticesi tespit edilen kural dışı davranışlar sebebiyle adayın sınavının geçersiz sayılmasına engel teşkil etmez. Sınav görevlilerinin kusur veya ihmali söz konusu olduğunda kamera kayıtları esas alınır. Kusur veya ihmali bulunan sınav görevlileri hakkında ilgili mevzuat doğrultusunda ayrıca işlem yapılır.