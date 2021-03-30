İç Giyim Konfeksiyon Makineci Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

İç Giyim Konfeksiyon Makineci görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İç Giyim Konfeksiyon Makineci, Modelist tarafından verilen dikim talimatı doğrultusunda model özelliğine göre kadın-erkek ve çocuk iç giyimi dikebilen nitelikli kişidir.

İç Giyim Konfeksiyon Makineci Maaşı Ne Kadar? 2021 İç Giyim Konfeksiyon Makineci Maaşları

İç Giyim Konfeksiyon Makineci maaşı ortalama aylık 3.500 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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İç Giyim Konfeksiyon Makineci Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim seviyesindeki eğitim yeterlidir.

İç Giyim Konfeksiyon Makineci Ne İş Yapar?

İç Giyim Konfeksiyon Makineci; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çevre ve iş sağlığı ve güvenliği politikalarını uygulamak,

b) İş organizasyonu yapmak,Makinede düz dikiş yapmak

c) Overlok dikişi yapmak

d) Ütüleme yapmak

e) Kesim yapmak

f) Boxer dikmek

g) Tekstil liflerini analiz etmek

h) Tekstil ürünlerini analiz etmek

i) Meslekî hesaplamalar yapmak

j) Elektronik makinede düz dikiş yapmak

k) Otomatta ilik açmak, düğme dikmek

l) Reçme dikişi yapmak

m) Makinede çift iğne dikişi yapmak

n) Ponteriz dikişi yapmak

o) Gecelik üretmek

p) Kadın sabahlığı üretmek

q) Erkek pijaması üretmek

r) Erkek sabahlığı üretmek

s) Makinede lok dikişi yapmak

t) Makinede lastik dikmek

u) Kadın atleti üretmek

v) Erkek fanilası üretmek

w) Kadın bodysi üretmek

x) Erkek külotu üretmek

y) Sütyen üretmek

z) Mideli sutyen üretmek

aa) Kadın mayosu üretmek

bb) Makinede zikzak dikişi yapmak

cc) Makinede zincir dikiş yapmak

dd) Kalite kontrol yapmak,

ee) Makinenin bakımını ve temizliğini yapmak,

ff) Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek,

İç Giyim Konfeksiyon Makineci Meslek Ana Grubu:

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Sabit Tesis Ve Makine Operatörleridir.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Tekstil, Kürk Ve Deri Ürünleri Makine Operatörleridir.

İç Giyim Konfeksiyon Makineci Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde İç Giyim Konfeksiyon Makineci mesleğinin meslek kodu 8153.05 olarak belirlenmiştir

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