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İç Kontrolör Yardımcısı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

İç Kontrolör Yardımcısı meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile İç Kontrolör Yardımcısı meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

İç Kontrolör Yardımcısı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 2411.21

Meslek Adı : İç Kontrolör Yardımcısı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : İş Ve Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Finans İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Muhasebeciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Detay Bilgileri

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Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Güncel Meslek : EVET

İç Kontrolör Yardımcısı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi ve Sorumlusu mesleği için “2513.07” kod olarak kullanılır iken Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarımcısı mesleği için “7119.06” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

İç Kontrolör Yardımcısı Meslek Kodu “2411.21” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

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