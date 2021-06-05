İç Kontrolör Yardımcısı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
İç Kontrolör Yardımcısı meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile İç Kontrolör Yardımcısı meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Meslek Bilgileri
Meslek Kodu : 2411.21
Meslek Adı : İç Kontrolör Yardımcısı
Grup Bilgileri
Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu : İş Ve Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu : Finans İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Birim Grubu : Muhasebeciler
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans
Meslek Detay Bilgileri
Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
Güncel Meslek : EVET
İç Kontrolör Yardımcısı Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi ve Sorumlusu mesleği için “2513.07” kod olarak kullanılır iken Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarımcısı mesleği için “7119.06” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
İç Kontrolör Yardımcısı Meslek Kodu “2411.21” olarak belirlenmiştir.