İç Odun ne demek, TDK'ya göre İç Odun kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İç odun ne demek? İç odun TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi iç odun kelimesi. Peki iç odun ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre iç odun nedir, iç odun kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İÇ ODUN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İç odun kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre iç odun kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ağaç gövdesinin kendi çevresinde bulunan, sertleşmiş ve odunlaşmış hücrelerden oluşan, genellikle koyu renkli bölümü

