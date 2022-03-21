İç Spiker ne demek, TDK'ya göre İç Spiker kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İç spiker ne demek? İç spiker TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi iç spiker kelimesi. Peki iç spiker ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre iç spiker nedir, iç spiker kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İÇ SPİKER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İç spiker kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre iç spiker kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Televizyon ekranında görülmeyen, sesi duyulan sunucu

